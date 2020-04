Inpro planuje oddać ok. 900 lokali w 2020 r., liczy na utrzymanie r: r przychodów



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Grupa Inpro planuje oddać do użytkowania w 2020 r. następujące przedsięwzięcia: Azymut, Harmonia Oliwska IV, Debiut etap III, Optima etap II, domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park oraz Wróbla Staw, budynki 1, 3, 4-5, 6 na osiedlu Havlove oraz budynki 1 i 2 na osiedlu Nowa Niepołomicka. Łącznie te inwestycje obejmują ok. 900 lokali, podała spółka. Zakłada, że w br. powinna uzyskać poziom przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do wyników 2019 r.

"Zakładając szybkie zakończenie epidemii Covid-2019 Grupa Inpro powinna w 2020 roku uzyskać poziom przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do wyników 2019 r. Na chwilę obecną trudne są jednak do oszacowania skutki wpływu długotrwałej epidemii oraz ewentualnej recesji na wyniki grupy" - powiedział prezes Piotr Stefaniak, cytowany w komunikacie.

Dziś wcześniej Inpro publikowało raport roczny za 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 270,5 mln zł, co stanowi o 4% więcej niż w okresie porównywalnym. Zysk netto za 2019 rok wzrósł o 7% i wyniósł 43,5 mln zł. W dalszym ciągu rośnie udział segmentu prefabrykatów w grupie - w ostatnich latach spółka inBet Sp. z o.o. zanotowała bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody w 2019 roku wzrosły o 29% w porównaniu do 2018 roku. inBet Sp. z o.o. kończy właśnie proces gruntownej modernizacji, co powinno przełożyć się na dalszy rozwój spółki. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy od wielu lat spółka wypłaciła dywidendę (za rok 2018), czytamy także w materiale.

W 2019 roku grupa sprzedała łącznie 769 mieszkań i domów netto (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto). Dla porównania w roku 2018 Grupa sprzedała 801 lokali, a w roku 2018 sprzedała 739 mieszkań i domów. W 2019 roku Grupa przekazała nabywcom 569 lokali, co stanowi spadek o 16% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wydano 679 lokali, przypomniano.

Zgodnie z założeniami, w 2019 r. grupa zakończyła prace przy 8 przedsięwzięciach deweloperskich, w ramach których łącznie wybudowano 538 lokali. W 2019 roku Inpro S.A. oraz PB Domesta Sp. z o.o. wprowadziły do sprzedaży łącznie 849 lokali w następujących projektach: Debiut etap III, domy jednorodzinne Golf Park, Brawo, Start etap I, Ostoja etap I, domy jednorodzinne Wróbla Staw, dwa budynki na osiedlu Nowa Niepołomicka, trzy budynki na osiedlu Havlove, jeden budynek na osiedlu Traffic oraz budynek usługowy w gdańskiej dzielnicy Matarnia.

"Zarówno Inpro SA, jak i Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o. o., kontynuowały strategię rozbudowy banku gruntów, zapewniającego warunki do dalszego rozwoju grupy. Bank ziemi obu spółek powiększył się w 2019 roku o 124,7 tys. m2 gruntów, co pozwala na realizację około 1 500-1 600 mieszkań" - czytamy dalej.

Aktualnie przed grupą jedno z największych wyzwań w historii działania - epidemia koronawirusa Covid-19.

"Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie pandemia niesie dla polskiej i globalnej gospodarki. Priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz współpracowników. Prowadzimy działania dostosowujące funkcjonowanie poszczególnych spółek do zmieniających się warunków, tak aby w sposób bezpieczny zapewnić kontynuację działalności. Zarządy poszczególnych podmiotów Grupy będą reagowały na bieżąco na zmieniające się warunki rynkowe" - zakończył Stefaniak.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.

(ISBnews)