Trans Polonia chce nabyć do 4,6 mln akcji własnych po 2,6 zł za sztukę



Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków programu nabywania akcji własnych, podała spółka. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 4 560 387 akcji własnych, co stanowi około 19,96% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 17,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena zakupu akcji nabywanych została ustalona na 2,6 zł za sztukę.

Program będzie realizowany od 10 kwietnia 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r., podano.

"Akcje nabywane będą nabywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 10 kwietnia 2020 r.

- Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 21 kwietnia 2020 r.

- Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji nabywanych: 24 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)