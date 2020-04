Źródło: MAGAZYN DGP

Co innego nauka o układzie rozrodczym, a co innego kształtowanie postaw dotyczących takich wartości, jak rodzina i macierzyństwo. To sfera stricte wychowawcza i powinna pozostawać pod kontrolą rodziców - mówi w wywiadzie Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej "Ordo Juris".