Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Art Games Studio informuje, że data premiery pierwszego własnego wydawnictwa na platformę Nintendo Switch, którym będzie zręcznościowa gra akcji "The Bullet: Time of Revenge" została wyznaczona na 7 maja br.



"Gra będzie pierwszym projektem, który zostanie udostępniony do sprzedaży na platformie Nintendo Switch z konta wydawniczego emitenta, co stanowi krok milowy w historii rozwoju spółki" - czytamy w komunikacie.



Od 30 kwietnia będzie możliwy zakup gry w przedsprzedaży (preorder), dodano. Cena detaliczna gry będzie wynosić odpowiednio $4,49 USD w dystrybucji na rynku USA, Kanady i Meksyku oraz 4,49 euro w dystrybucji na rynku europejskim.



Wcześniej spółka podała, że zamierza wydać na platformę Nintendo Switch co najmniej 3 nowe projekty.



Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: "Earthworms", "Escape Doodland", "Bad Dream: Fever", "Unlucky 7", "When I Was Young" (early access), "Climbros" czy "Pooplers". Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.



(ISBnews)