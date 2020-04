Stalprofil planuje 18,5 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Stalprofil planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Jerzy Bernhard.

"Mamy świadomość, że dystrybucja wyrobów hutniczych ewoluuje w kierunku dostaw materiałów ściśle wyselekcjonowanych, częściowo przetworzonych, przygotowanych pod konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom klientów, którzy oczekują nie tylko pełnej oferty asortymentowej i kompletacji wielopozycyjnych zamówień, ale także wstępnej obróbki nabywanych wyrobów hutniczych, Stalprofil przeprowadził w ostatnich latach modernizację swoich składów handlowych - w Dąbrowie Górniczej i Katowicach" - napisał Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego.

"Kolejnym krokiem rozwojowym w tym segmencie działalności jest budowa na składzie w Katowicach w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Inwestycja, która zakończona zostanie w 2020 roku jest odpowiedzią na najnowsze trendy w dystrybucji stali, jakimi są automatyzacja i przemysł 4.0. Umożliwi ona dalsze poszerzenie oferty handlowej grupy oraz jeszcze bardziej wydajną obsługę klientów" - dodał.

Grupa zwiększa zdolności produkcyjne w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych i konstrukcji maszynowych. Służy temu przeprowadzona przez spółkę zależną Kolb budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem w postaci wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń pozwalających na zachowanie najwyższych wymogów jakościowych produkowanych konstrukcji. Dzięki nowej inwestycji zdolność produkcyjna zakładu powiększyła się, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć wolumen produkcji. Także w segmencie infrastruktury grupa planuje inwestycje służące poprawie efektywności i wydajności pracy, w tym uzupełnienie sprzętu i oprzyrządowania wykorzystywanego do budowy gazociągów DN1000, podał także prezes.

"Łącznie w 2020 r. grupa kapitałowa Stalprofil S.A. planuje ponieść nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł, w tym 13 mln zł w segmencie stalowym i 5,4 mln zł w segmencie infrastruktury" - zakończył.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2019 r. miała 1 429 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)