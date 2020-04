BSC Drukarnia Opakowań rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Zarząd BSC Drukarni Opakowań zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 27,29 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, postanawiając przedłożyć walnemu zgromadzeniu spółki rekomendację, by całość zysku netto spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku w kwocie 27 290 765,64 zł [...] przeznaczona została na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,57 mln zł w 2019 r.

