PKN Orlen ma zapisy na akcje dające co najmniej 66% głosów na WZ Energi



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ma w ramach wezwania na akcje Energi zapisy na akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energi, podał PKN Orlen. Tym samym ziścił się warunek zastrzeżony w wezwaniu.

"PKN Orlen [...] w dniu 20 kwietnia 2020 roku uzyskał informację od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie jako podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłoszonym przez spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku [...], że zapisami w wezwaniu została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.

Tym samym ziścił się warunek zastrzeżony w wezwaniu, podano także.

Wcześniej w poniedziałek Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) poinformowało, że Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w Enerdze.

PKN Orlen w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł. Wezwanie potrwa do 22 kwietnia 2020 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)