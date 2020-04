Synektik dostarczy system da Vinci do szpitala klinicznego w Szczecinie



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa Synektik dostarczy system robotyczny da Vinci do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, podała spółka. Szpital ten będzie pierwszym zachodniopomorskim ośrodkiem medycznym dysponującym tą innowacyjną technologią. Szczeciński ośrodek planuje wykorzystywać da Vinci m.in. do zabiegów chirurgii ogólnej, operacji urologicznych oraz ginekologicznych, stosowanych w terapii chorych cierpiących na choroby onkologiczne, podano także.

Umowa między szczecińskim szpitalem a notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych spółką obejmuje dostawę i montaż robota chirurgicznego, jak również szkolenie pracowników i serwis urządzenia. Zgodnie z warunkami umowy Grupa Synektik dostarczy i zainstaluje system jeszcze w tym tygodniu, podano.

"Rozwój robotyki chirurgicznej jest zgodny z duchem Narodowej Strategii Onkologicznej, kładącej m.in. szczególny nacisk na skuteczność terapii i dbałość o komfort pacjentów. Systemy da Vinci pozwalają skuteczniej walczyć z epidemią wielu chorób nowotworowych, które dotykają setki tysięcy pacjentów w naszym kraju. Zwiększenie dostępu do najnowocześniejszych technologii onkologicznych, takich jak system da Vinci słusznie jest jednym z priorytetów polskiego państwa. Cieszymy się, że pacjenci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie staną się beneficjentami rewolucji jakościowej w chirurgii" - stwierdził prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Szczeciński szpital to dziesiąta placówka medyczna w Polsce, która będzie wykorzystywać autoryzowany system robotyczny da Vinci. Obecnie operacje w asyście tego urządzenia przeprowadzane są w szpitalach w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Siedlcach, Warszawie, Wieliszewie oraz Wrocławiu. Od października 2018 r. w polskich szpitalach przeprowadzono ponad 1 200 zabiegów w asyście robotów da Vinci. System wykorzystywany jest obecnie w operacjach z zakresu ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej oraz laryngologii, wskazano również.

Umowa ze szpitalem klinicznym nr 2 w Szczecinie jest trzecim zawartym przez Synektik w obecnym roku finansowym kontraktem na dostawę systemów da Vinci.

"Jesteśmy w dialogu z kolejnymi publicznymi i prywatnymi podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem u siebie technologii da Vinci. Szacujemy, że w perspektywie 2-3 lat liczba ośrodków wykorzystujących systemy da Vinci w Polsce co najmniej podwoi się, a projekcja wzrostu liczby zabiegów wykonywanych w asyście systemu zakłada 100% średnioroczne tempo wzrostu do 2022 roku" - dodał Kozanecki.

System da Vinci, produkowany przez firmę Intuitive Surgical, to najbardziej zaawansowany system robotyczny na świecie. Z wykorzystaniem systemu przeprowadza się obecnie około 170 rodzajów zabiegów chirurgicznych - przede wszystkim operacje macicy, prostatektomię (usunięcie prostaty) i resekcję jelita grubego, ale również zabiegi w obrębie pęcherza moczowego, nerek, trzustki czy płuc. System da Vinci umożliwia m.in. skuteczniejszą i efektywniejszą terapię takich chorób onkologicznych jak nowotwory trzonu i szyjki macicy, prostaty czy jelita grubego. W 2019 roku na całym świecie przeprowadzono ponad 1,2 mln zabiegów z użyciem da Vinci i zainstalowano ponad 1,1 tys. systemów, podano w materiale.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

