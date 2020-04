Podlaskie: Od środy Biebrzański PN dostępny dla turystów

Źródło: PAP

Od środy możliwy będzie ponownie wstęp do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dyrektor parku wydał we wtorek zarządzenie w tej sprawie. Park apeluje jednak do odwiedzających o odpowiedzialność, na terenie trwa walka z pożarem bagiennych łąk.