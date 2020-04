LOT przywiózł do Polski Święty Ogień na pokładzie specjalnego rejsu

Źródło: PAP

PLL LOT w ubiegłą sobotę dostarczył do Polski Święty Ogień z Izraela - poinformował we wtorkowym komunikacie LOT. Ogień został przetransportowany w specjalnie dopuszczonych do lotu lampach na pokładzie samolotu narodowego przewoźnika z Tel Awiwu.