Ministerstwo zwraca uwagę, że już dziś 60 proc. ludności kraju mieszka w miastach, a ten trend będzie się nasilał. Miasta się rozbudowują zwiększając jednocześnie presję na środowisko.

"Te procesy mają duży wpływ na zdrowie ludzi, m.in. w związku z powstającym w miastach problemem zanieczyszczenia powietrza, niekorzystną strukturą przestrzeni zurbanizowanej czy utrudnionym gospodarowaniem wodami" - wskazał resort.

Nowy konkurs, który w czerwcu zostanie ogłoszony przez NFOŚiGW będzie miał na celu ograniczyć tę presję, zwiększać odporność miast na niekorzystne zmiany klimatu i lepiej się do nich adaptować.

Z pieniędzy Funduszy skorzystać będą mogły miasta do i powyżej 100 tys. mieszkańców. Warunkiem skorzystania z pomocy będzie jednak konieczność posiadania przygotowanych do realizacji inwestycji zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. To takie projekty, które łączą zagospodarowanie wody z różnymi formami zieleni.

Na finansowanie może liczyć np. likwidacja w miastach tzw. powierzchni uszczelnionych, miejsc nieprzepuszczalnych, z których woda spływa bezpośrednio np. do kanałów burzowych, nie pozwalając jej tym samym wchłonąć w ziemię.

Program przewiduje dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. (PAP)

autor: Michał Boroń