Sąd zmienił nazwę Blockchain Lab na BTC Studios



Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Blockchain Lab zmienia nazwę na BTC Studios, podała spółka. Zmianę nazwy zatwierdził sąd. Firma zamierza kontynuować działalność w zakresie produkcji i wydawania gier, ze szczególnym uwzględnieniem gier mobilnych w formule free-to-play.

"Nowa nazwa firmy dobrze oddaje profil działalności skupiony na tworzeniu i wydawaniu gier. Zamierzamy sukcesywnie budować i rozwijać portfolio naszych produkcji mobilnych i konsolowych już pod marką BTC Studios. Przed nami intensywny okres produkcyjny i wydawniczy. Wszyscy liczymy, że przełoży się on na szybki wzrost wartości spółki. Game dev to ceniona i coraz ważniejsza gałąź polskiego przemysłu. Swoimi produkcjami chcemy dołożyć się do sukcesu całego sektora" - powiedział członek zarządu Blockchain Lab Jarosław Zeisner, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z ogłoszonymi prognozami, BTC Studios zamierza w tym roku zwiększyć przychody do 10 239 180 zł, natomiast w 2024 r. osiągnąć przychody rzędu 78 mln zł i zyski netto przekraczające 23 mln zł. Spółka zakłada również systematyczny wzrost liczby użytkowników swoich produkcji. W tym roku spółka prognozuje 418 900 użytkowników przy 6 opublikowanych grach, natomiast w 2024 r. społeczność przekraczającą 1,3 mln użytkowników przy portfolio obejmującym 12 gier, podano także.

Wcześniej Zeisner w rozmowie z ISBnews zapowiadał intensywny okres wydawniczy w tym roku oraz szereg aktywności związanych z promocją gier na międzynarodowym rynku.

BTC Studios (wcześniej Blockchain Lab) to spółka notowana na NewConnect, aktualnie planująca rozwój w branży gamingowej.

(ISBnews)