PlayWay miał 86,9 mln zł zysku netto, 83,02 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - PlayWay odnotował 86,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 82,49 mln zł wobec 49,9 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk EBITDA 83,02 mln zł, w porównaniu do 50,07 mln zł w 2018 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 116,21 mln zł w 2019 r. wobec 71,96 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejszymi zdarzeniami z punktu widzenia jednostki dominującej były premiery gier Uboat, Cooking Simulator oraz Car Mechanic Simulator wydane na konsole Xbox One oraz PlayStation 4. To te gry napędzały wzrost przychodów grupy w 2019 roku, a wersje konsolowe Uboat, Cooking Simulator trafiły do produkcji i mogą zapewnić kolejne przychody w 2020 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 116 206 tys. zł, co oznacza wzrost o 61,5% w stosunku do roku poprzedniego, a przychody jednostki dominującej wyniosły 67 690 tys. zł. Wzrost wartości przychodów spowodowany jest w głównej mierze większą ilością premier nowych tytułów w stosunku do roku 2018. Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 82 490 tys. zł, co oznacza wzrost o 65,3% w stosunku do roku 2018, a jednostka dominująca osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w kwocie 44 238 tys. zł. Wzrost zysku netto spowodowany jest przede wszystkim bardzo dynamicznym wzrostem sprzedaży na skutek udanych premier nowych tytułów, przy stabilnej strukturze kosztów stałych i niskim poziomie kosztów wytworzenia nowych tytułów" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 60,84 mln zł wobec 16,37 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)