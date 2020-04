POHID: Do pracy w galeriach handlowych powróci ok. 500 tys. osób



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Do pracy w galeriach handlowych powróci ok. 500 tys. osób od 4 maja br., podała Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHID).

"Już dziś współpracujemy z GIS, przygotowując się do wdrożenia zasad ochrony sanitarnej pracowników i klientów naszych sklepów. Wyczekujemy powrotu do normalności, bo oznacza on szanse na ochronę miejsc pracy w handlu oraz zwiększenie popytu na towary produkowane także przez polskie firmy i polskich pracowników" - powiedziała prezes POHID Renata Juszkiewicz, cytowana w komunikacie.

Galerie handlowe tworzą miejsca pracy dla około pół miliona osób. Zamknięcie sklepów doprowadziło też do zastoju w wielu branżach i segmentach rynku wytwarzających towary na potrzeby handlu detalicznego, podano także.

Dzienne obroty w 16 sieciach handlowych skupionych w POHiD sięgały 200 mld zł, podała organizacja.

POHiD jest organizacją pracodawców, której członkami są największe sieci handlowe. Łączna wartość ich inwestycji w Polsce przekracza 50 miliardów euro. Nadrzędnym celem organizacji jest reprezentacja interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji środowiska gospodarczego.

(ISBnews)