"W nawiązaniu do obecnej niestabilnej sytuacji na międzynarodowych rynkach lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia 31 maja br. włącznie, zostają odwołane" - poinformował LOT w czwartkowym komunikacie przesłanym PAP.

Spółka zapewnia, że o zmianach będzie informować pasażerów na bieżąco.

"Decyzja zarządu PLL LOT odwołująca loty do 31 maja br. podyktowana jest przede wszystkim licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i innych krajów, w tym m.in. restrykcyjnymi obostrzeniami nakładanymi na podróżnych z zagranicy" - tłumaczy przewoźnik.

Spółka zapewnia, że jednocześnie "bacznie obserwuje zmieniające się regulacje lokalne i międzynarodowe w zakresie otwierania granic i uruchamiania infrastruktury koniecznej do obsługi ruchu lotniczego".

"Na bieżąco szacujemy potencjał dla wznowienia połączeń pasażerskich i tworzymy scenariusze związane z popytem na konkretne kierunki podróży. W związku z niestabilną sytuacją na rynkach międzynarodowych i intensywnymi działaniami prewencyjnymi w zakresie COVID-19, jest jeszcze za wcześnie na wskazywanie konkretnych terminów wznowienia połączeń pasażerskich PLL LOT" - wskazał przewoźnik.

Spółka przekazała, że zmodyfikowała dotychczasową politykę wymiany biletów dla pasażerów.

"Elastyczna możliwość zarządzania rezerwacją obejmuje teraz szereg ułatwień takich, jak wykorzystanie wartości biletu w postaci vouchera, możliwość zaplanowania podróży w innym terminie, czy możliwość zmiany trasy podróży. Czas na podjęcie decyzji został wydłużony do 12 miesięcy od daty zakupu biletu. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie lot.com." - przekazał LOT.

Przewoźnik poinformował, że jednocześnie w ramach procedur wewnętrznych, "intensywnie pracuje nad nowymi standardami bezpieczeństwa, obowiązującymi w przypadku wznowienia lotów".

"Analizowane scenariusze obejmują m.in. wprowadzenie zasady +social distancing+ na pokładach samolotów LOT. Po uwagę brane są także dodatkowe wytyczne związane z zabezpieczeniem załóg pokładowych czy monitorowaniem stanu zdrowia pasażerów, oparte na rekomendacjach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego EASA oraz procedurach przygotowanych i z powodzeniem wdrożonych w ramach operacji #LOTdoDomu" - poinformowała spółka.

24 kwietnia LOT poinformował, że do 15 maja br. zawiesza wszystkie rejsy pasażerskie. Spółka przekazała, że ma to związek z decyzją rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do 9 maja br. oraz z rekomendacją przedłużenia zamknięcia zewnętrznych granic UE do 15 maja br.

W ubiegły piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym; do 9 maja br. zostaje przedłużony okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2020 r.

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zawieszone zostały m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze.

