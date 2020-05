Igor Rattaj zostanie nowym prezesem i CEO TMR z końcem roku finansowego 2020



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Bohuš Hlavatý przestał pełnić funkcję prezesa i CEO Tatry Mountain Resorts (TMR) 29 kwietnia 2020 r., podała spółka. Stanowisko to pozostanie nieobsadzone do końca roku fiskalnego 2020, a następnie przejmie je Igor Rattaj - dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej spółki, wybrany na prezesa 30 kwietnia 2020 r.

"Powód zmiany na stanowisku prezesa to standardowa zmiana generacyjna, o której zarząd myślał już wcześniej, ale kryzys związany z COVID-19 i będące jego efektem konsekwencje gospodarcze przyspieszyły tę decyzję. Bohuš Hlavatý pozostanie w spółce, jako że walne zgromadzenie spółki powołało go w skład rady nadzorczej, która z kolei wybrała go swoim przewodniczącym" - czytamy w komunikacie.

W skład zarządu oprócz Igora Rattaja powołani zostali także obecny CCO Čeněk Jílek oraz Jozef Hodek - obecnie członek zarządu i CFO.

Z zarządu odwołani zostali natomiast Andrej Devečka i Branislav Gábriš, przy czym Andrej Devečka również powołany został w skład rady nadzorczej spółki, podano również.

Igor Rattaj opuścił stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej, które pełnił od 2009 roku, z dniem 29 kwietnia 2020 r. Ma duże doświadczenie w dziedzinie finansów. Był członkiem zarządu spółki 1. Garantovaná, a także członkiem rad nadzorczych, zarządów i dyrektorem zarządzającym kilku innych przedsiębiorstw. Pełnił także funkcję dyrektora handlu papierami wartościowymi w J&T Securities. Wcześniej był wiceprezesem i dyrektorem ds. private banking w Podnikateľská banka w Pradze. Jest także głównym akcjonariuszem TMR, podano w materiale.

Tatry Mountain Resorts z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym GPW od 2012 r.

(ISBnews)