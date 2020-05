"W 2019 roku polskie lotniska obsłużyły prawie 49 mln pasażerów, czyli o 7 proc. więcej niż w 2018 roku" - poinformował w poniedziałkowym komunikacie Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

Najwięcej pasażerów skorzystało z Lotnisko Chopina w Warszawie, które w 2019 roku obsłużyło ponad 18,8 mln pasażerów. "Ruch w porcie wzrósł o 6 proc., a więc obsłużono o ponad 1,1 mln pasażerów więcej, niż w 2018 roku" - czytamy. W 2018 r. było ich 17,7 mln podróżnych.

Na drugim miejscu wśród lotnisk pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice z 8,4 mln pasażerów w 2019 r., ale z największym wzrostem ilościowym (+1,6 mln pasażerów) oraz dynamiką wzrostu w wysokości 24 proc.

W dalszej kolejności znalazły się: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy z liczbą 5,3 mln podróżnych (394 tys. pasażerów więcej i 8 proc. wzrostu), Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach - 4,8 mln osób (0,4 proc. wzrostu), Port Lotniczy Wrocław - 3,4 mln pasażerów (6 proc. wzrostu) oraz lotnisko w Modlinie - 3,1 mln podróżnych (0,8 proc. wzrostu).

Wśród portów lotniczych obsługujących poniżej 1 mln pasażerów rocznie, dobre wyniki osiągnęły lotniska: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury z liczbą ok. 147 tys. podróżnych (30 tys. pasażerów więcej i 26 proc. wzrostu), lotnisko w Łodzi - blisko 242 tys. osób (24 tys. pasażerów więcej i 11 proc. wzrostu), a następnie porty Bydgoszcz - ok. 413 tys. podróżnych (15 tys. pasażerów więcej i 4 proc. wzrostu) oraz Zielona Góra-Babimost - ok. 33 tys. osób (12 tys. pasażerów więcej i 56 proc wzrostu).

W 2019 roku spadki liczby obsłużonych pasażerów odnotowały lotniska: Poznań-Ławica (-3,8 proc.), Szczecin-Goleniów (-3 proc.) oraz port w Lublinie (-21,6 proc.).

ULC podał, że wśród przewoźników lotniczych w 2019 r. najszybciej rosły Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły w tym czasie ponad 1,4 mln pasażerów więcej, niż w roku poprzednim i osiągnęły 14 procentową dynamikę wzrostu.

Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym regularnym w ub.r. przewiózł Ryanair – ponad 11,95 mln pasażerów (27,28 proc. udziału w rynku) potem PLL LOT - 11,79 mln podróżnych (26,92 proc. udziału w rynku), a na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 9,47 mln osób (21,64 proc. udziału w rynku), dalej uplasowała się Lufthansa z liczbą ponad 2,3 mln pasażerów (5,35 proc. udziału w rynku).

Jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe w polskich portach lotniczych, to w 2019 r. odnotowano 7,5 proc. dynamikę wzrostu w stosunku do 2018 roku. Liczba operacji wzrosła zaś o 5 proc.

"W ramach międzynarodowych przewozów regularnych przewieziono 3,4 mln pasażerów więcej, niż w roku 2018, podczas gdy w ramach przewozów czarterowych przewieziono o 300 tys. pasażerów mniej, niż w 2018 roku. W ruchu międzynarodowym liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, jednakże ponownie najwyższą dynamikę wzrostu odnotował PLL LOT (+1,2 mln pasażerów i 16 proc. wzrost)"- napisano.

W ramach przewozów krajowych w ub.r. przewieziono o prawie 133 tys. pasażerów więcej niż w 2018 roku, czyli odnotowany został wzrost o 3,5 proc. Najwięcej pasażerów – 3,6 mln – w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT, który osiągnął również najwyższy wzrost ilościowy – 269 tys. pasażerów i 8 proc. w stosunku do 2018 roku.

Jak przekazał ULC, w 2019 r. najwięcej pasażerów w ruchu regularnym podróżowało na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, ale największe wzrosty liczby pasażerów zostały odnotowane w przypadku Ukrainy (+742 tys. pasażerów i 58 proc. wzrostu), a następnie Wielkiej Brytanii (+300 tys. pasażerów i 4 proc.) oraz Holandii (+247 tys. pasażerów i 16 proc.). Największe spadki odnotowano na trasach do/z Hiszpanii, Szwecji i Litwy.

Wśród portów lotniczych największe wzrosty w ruchu regularnym w 2019 r. odnotował port Kraków-Balice (ponad 1,6 mln pasażerów więcej i 25 proc.), a następnie Lotnisko Chopina (prawie 1,6 mln pasażerów i 10 proc.) oraz lotnisko Gdańsk im. L. Wałęsy (+388 tys. pasażerów i 8 proc. wzrostu). Spadki w ruchu regularnym odnotowały zaś porty: Lublin, Warszawa-Modlin, Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka oraz Katowice w Pyrzowicach.

Najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym w ub.r. przewiózł Enter Air (1,53 mln osób), a następnie Ryanair Sun (prawie 1 mln pasażerów) i Smartwings (0,9 mln podróżnych.

W ruchu czarterowymi odnotowano w 2019 r. spadek liczby pasażerów podróżujących z/do polskich portów lotniczych o 5,5 proc., czyli o ok. 300 tys. pasażerów. Najbardziej popularnymi kierunkami w ub.r. były Turcja, Grecja i Egipt. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta