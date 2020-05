BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wprowadzi do oferty kredyt, który posłuży finansowaniu inwestycji wpisujących się w idee programu Czyste Powietrze, podał bank.

"Jesteśmy 'Bankiem Zielonych Zmian', dlatego uczestnictwo w programie Czyste Powietrze od początku było dla nas naturalne. Jednym z naszych zobowiązań, podjętych w ramach strategii CSR, jest współpraca z klientami w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Już w 2011 roku Grupa BNP Paribas za priorytet uznała inicjatywy służące zapobieganiu zmianom klimatu. Czujemy się biznesowymi weteranami działań na rzecz środowiska i nie mam wątpliwości, że doświadczenia, które możemy wnieść do programu, okażą się cenne" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie.

Kredyt pozwoli finansować m.in. prace termomodernizacyjne, wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz zakup urządzeń wspomagających efektywność energetyczną czy produkcję energii z odnawialnych źródeł, takich jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.

"Chcemy maksymalnie uprościć procedury. Dlatego połączymy wnioskowanie o dotację z programu Czyste Powietrze z wnioskiem o udzielenie kredytu. Kredyty będą dostępne zarówno w oddziałach Banku BNP Paribas, jak i za pośrednictwem naszych partnerów, którzy są dystrybutorami instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. My złożymy w imieniu klienta wniosek do NFOŚiGW, a otrzymana dotacja zmniejszy kwotę kredytu" - wskazał Rot.

Doświadczenie we współpracy z klientami indywidualnymi BNP Paribas zdobył m.in. finansując ponad 13 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych, podano także.

"Bank przykłada szczególną wagę do oceny finansowanych projektów i inwestycji pod kątem ich wpływu na otoczenie. Decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz danego przedsięwzięcia. BNP Paribas ogranicza swój udział w sektorach, których działania są uznawane za niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju lub szkodliwe dla środowiska. Bank już pięć lat temu rozpoczął proces wyjścia z finansowania energetyki węglowej. W tym samym czasie rozwija finansowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne" - czytamy dalej.

Pod koniec kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) w sprawie prac nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. Celem jest uruchomienie od września br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe.

Program Czyste Powietrze jest realizowany w latach 2019-2029, a na działania w jego ramach zaplanowano kwotę ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)