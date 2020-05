Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to dodatkowe, oprócz pieniędzy przewidzianych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, 2,6 miliarda złotych na ochronę miejsc pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie pensji i składek pracowników.

Z tych środków unijnych skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, ale także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Jak przekazała PAP minister Maląg, dotychczas pozytywnie rozpatrzonych zostało 33,3 tys. wniosków dotyczących ponad 84 tys. pracowników. "Pełna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 427,7 mln złotych" - podkreśliła. Dodała, że pokazuje to, jak ważne i potrzebne jest to wsparcie.

Tzw. tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk