Szwajcaria wyłącza drugi reaktor jądrowy. Powód? Upały

Upały dają się we znaki nie tylko ludziom. Zbyt wysoka temperatura prowadzi do ograniczenia działania obiektów o dużym znaczeniu strategicznym np. reaktorów jądrowych. Przypadek ten dotyczy Szwajcarii, gdzie firma Axpo wyłączyła w czwartek drugi reaktora nuklearnego elektrowni w Beznau z powodu upału, który skutkował nadmiernym podgrzaniem temperatury wody w rzece. Pierwszy reaktor w Beznau wyłączono z tego samego powodu we wtorek.