Niższe rachunki za gaz

Klienci nie muszą nic robić, aby skorzystać z niższej ceny, zostanie ona automatycznie zastosowana w obowiązującej taryfie, podkreślono.

"Uporządkowaliśmy Grupę Orlen. Realizujemy przyjętą na początku tego roku strategię inwestycyjną. Dążymy do optymalizacji naszej działalności i wykorzystania warunków rynkowych do zapewnienia klientom możliwie taniej energii. Dzięki temu od dzisiaj możemy zagwarantować niższe rachunki m.in. dla gospodarstw domowych. To kolejna obok wakacyjnej promocji na paliwa dobra wiadomość dla naszych klientów" - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

"Nowe ceny oznaczają istotne oszczędności, sięgające nawet jednego tysiąca złotych rocznie w przypadku domów ogrzewanych gazem i kilkunastu tysięcy złotych w przypadku wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, szkół, przedszkoli, żłobków czy szpitali, które także objęte są obniżką" - czytamy w komunikacie.

Nowa taryfa od 1 lipca 2025 roku

Zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 16, od 1 lipca br.:

* ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z.4 będą wynosić 20,426 gr/kWh (dotychczas 23,965 gr/kWh),

* ceny netto (bez akcyzy) za paliwo gazowe w grupach taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będą wynosić 20,386 gr/kWh (dotychczas 23,918 gr/kWh), wskazano w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.