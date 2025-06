Polska należy do najtańszych krajów Unii Europejskiej

19 czerwca 2025 roku Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował najnowsze dane o poziomie cen w Europie. Z danych wynika, że w 2024 roku poziom cen dla finalnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych (HFCE, household final consumption expenditure) był bardzo zróżnicowany na poziomie UE.

Najwyższą wartość odnotowano w Danii. Kraj ten, co roku odnotowuje najwyższe odczyty w całej Unii Europejskiej. W 2024 roku było to 143,1, co oznacza, że ceny były o 43,1% wyższe od średniej UE (która wynosi 100). Oznacza to spadek o 2,0 punkty procenowe w ciągu. W ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik ten wynosił zwykle od 142 do 145. Choć Dania zajęła pierwsze miejsce w UE, to daleko jej do europejskich liderów. Na Islandii wskaźnik ten oszacowano na 161,7, a w Szwajcarii na 174,4.

Do najdroższych miejsce w UE należą jeszcze takie kraje jak: Irlandia (138,1), Luksemburg (132,8) oraz Finlandia (123,5). Dziwić może brak w tym zestawieniu Szwecji. Poziom cen w 2024 roku określono tam na 115,1. Jeszcze w 2021 roku było to 128,7, co oznacza, że względem innych państw UE, ceny w Szwecji wyraźnie spadły. Ciekawostką mogą być Włochy i Portugalia. Choć jeszcze w 2016 roku te dwa kraje dzieliła różnica 15 punktów procentowych (110,7 we Włoszech i 95,7 w Portugalii), to relatywny spadek poziomu cen na półwyspie apenińskim oraz wzrost w ojczyźnie Cristiano Ronaldo sprawiły, że obecnie ceny są tam na niemal identycznym poziomie (101,7 vs 101,5).

Najtańszym krajem w UE już tradycyjnie została Bułgaria, gdzie poziom cen wyniósł zaledwie 59,7, czyli było tam o 40,3% taniej niż w przeciętnym kraju UE. W Rumunii wskaźnik ten oszacowano na 63,7. W obu krajach oznacza to wyraźny wzrost. Jeszcze w 2020 roku było to kolejno 55,2 oraz 55,4. Na trzecim miejscu od końca uplasowała się Polska. Poziom cen w Polsce wyniósł 72,2. Oznacza to, że jest u nas o ok. 30% taniej niż w Niemczech. Warto jednak zauważyć, że w 2020 roku poziom cen określono na 59,1.

Nieznacznie droższe od Polski okazały się Węgry (73,5) oraz Chorwacja (76,3). W Czechach poziom cen wyniósł 88,4. Najdroższym krajem zza nieistniejącej już Żelaznej Kurtyny jest dziś Estonia. Poziom cen oszacowano w tym kraju na 100, co oznacza, że kraj ten można śmiało określić państwem ze średnimi cenami (w stosunku do innych regionów UE).

Polska: kraj drogich ubrań i tanich używek

Jak wyglądają poziomy cen w poszczególnych kategoriach? Jeśli chodzi o żywność i napoje bezalkoholowe, najdroższym krajem jest Luksemburg (124,8), a najtaniej jest w Rumunii (75,5). Ceny w Polsce ponownie należą do najniższych w UE (86,8). Ciekawie wygląda to w przypadku alkoholu, papierosów i narkotyków. Najwyższy poziom cen odnotowano w Irlandii i jest to aż 204,5. Po drugiej stronie znalazła się Bułgaria z wynikiem 69,0. Polska okazała się drugim najtańszym pod tym względem krajem w UE (82,9).

W kategorii odzież i obuwie, najdroższym regionem została Dania (132,7). Po drugiej stronie znajdziemy Bułgarię (79,1). Co ciekawe, poziom cen w tej kategorii jest w Polsce zaskakująco wysoki i wynosi 103,1, czyli o 3,1% drożej niż średnia unijna. Jeszcze w 2022 roku było to 90,2. W kategorii utrzymanie domu (obejmującej koszty najmu oraz rachunki za prąd, wodę, gaz i inne paliwa) najdroższa okazała się Irlandia (187,3) oraz Dania (185,5). Najtaniej jest w Bułgarii (38,1). Zaraz za Bułgarią uplasowała się Chorwacja (44,0) i Polska (49,2).

Restauracje i hotele są najdroższe w Danii (147,6). Fanów wakacyjnych doznań warto zaprosić do Bułgarii, gdzie poziom cen wyniósł najmniej (53,2). W Polsce było to 91,7, co można określić średnim poziomem. Niższe ceny od tych w Polsce odnotowano m.in. w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. W kategorii zdrowie najdrożej jest w Irlandii (178,7) oraz Luksemburgu (178,2). Stawkę zamyka Rumunia (34,2). W Polsce jest co prawda niemal dwukrotnie drożej niż w Rumunii, ale nadal, 68,2 to o 31,8% taniej niż średnia UE.

W kategorii komunikacja (internet, poczta, telefonia komórkowa) najdroższa okazała się Belgia (168,6). Co ciekawe, w UE są jedynie dwa kraje, które wyraźnie odstają cenowo od innych państw i są to: Rumunia (52,6) oraz Polska (56,1). Trzecim najtańszym pod tym względem krajem jest o dziwo Francja (82,2), gdzie poziom cen jest niższy niż w Bułgarii (82,8). Jeszcze w 2022 roku to Polska była najtańszym krajem pod tym względem. W kategorii transport rozstrzał poziomów cen jest niewielki. Najdroższym krajem w UE okazała się Dania (125,0), ale już drugi pod tym względem kraj (Holandia - 112,9) jest o zaledwie 12,9% powyżej średniej. Najtaniej w tej kategorii jest w Bułgarii (72,0), Rumunii (78,5) oraz Polsce (79,6).

Przedstawione powyżej wyniki udowadniają, że Polsce należy do najtańszych państw w UE, choć są kategorie, gdzie ceny nie są niskie. Jak zaznacza Eurostat, wskaźniki poziomu cen są obliczane z wykorzystaniem parytetów siły nabywczej. Wyniki opierają się na badaniach cen obejmujących ponad 2 000 towarów i usług konsumpcyjnych, przeprowadzonych w 36 krajach europejskich uczestniczących w programie parytetów siły nabywczej (PPP) realizowanym wspólnie przez Eurostat i OECD.