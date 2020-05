Po wycofaniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, chińska gospodarka wchodzi na coraz wyższe obroty, co widać po zwiększonym zapotrzebowaniu na prąd. Cieplejsza niż zwykle o tej porze roku pogoda i fabryki, które rozkręcają produkcję, by nadrobić utracone zamówienia, zwiększyły zapotrzebowanie na energię. A to sprawiło, że wskaźnik zapotrzebowania na węgiel w Chinach jest o prawie jedną trzecią większy niż przed rokiem.