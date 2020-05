Gadomski wskazał, że w związku z "odmrażaniem" służby zdrowia jest większe zapotrzebowanie na krew przy jednoczesnym spadku ilości oddawanej krwi. "Widzimy, że zapasy, którymi dysponujemy, zmniejszają się do poziomów wakacyjnych, kiedy wielu dawców wyjeżdża. Wznawiamy kampanię od następnego tygodnia zachęcającą do oddawania krwi" - powiedział.

Zaapelował w szczególności do honorowych dawców, by nie obawiali się zakażenia koronawirusem. "Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są w pleni zabezpieczone, przygotowane do tego, żeby w bezpieczny sposób dokonywać pobrania krwi. Wdrożone procedury bezpieczeństwa, również wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, wywiad epidemiologiczny na początku pobrania to są te mechanizmy, które już funkcjonują" - przekazał wiceszef MZ.

Dodał, że na mniejszą ilość oddawanej krwi ma tez wpływ odwołanie wielu wydarzeń i imprez cyklicznych, podczas których można było oddawać krew. "Sytuacja na Śląsku, gdzie mamy bardzo dużo dawców, również utrudnia dotarcie do tych osób" - wskazał.

Zaznaczył, że grono pacjentów, którzy potrzebują krew, jest duże. "To są pacjenci onkologiczni, hematologiczni, pacjenci przed i po zabiegach transplantacyjnych, ofiary wypadków" - mówił Gadomski.

