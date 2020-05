Dyrektor administracyjny (CEO) armatora Arnold Donald oświadczył, że zwolnienia są "niezbędne" ponieważ przerwa w rejsach wycieczkowych trwa już trzeci miesiąc.

Poinformował, że większość zwolnionych i urlopowanych pracowników znajduje się na Florydzie, w Kalifornii i w stanie Waszyngton. Na Florydzie zwolnionych zostanie 820 osób a 537 zostanie wysłanych na bezpłatne urlopy na okres do 6 miesięcy. Łącznie na Florydzie Carnival zatrudniał ok. 3000 osób.

Firma nie ujawniła liczby likwidowanych miejsc pracy w pozostałych stanach i na całym świecie.

Donald przyznał, ze zwolnienia "wysoce zmotywowanych pracowników są trudne, ale niezbędne, z uwagi na niskie zapotrzebowanie i przedłużającą się przerwę (w rejsach)".

Armatorzy wycieczkowców wstrzymali rejsy 13 marca wobec rozszerzającej się pandemii Covid-19. Na kilku wycieczkowcach doszło do masowych zachorowań i przez długi czas nie mogły one zawinąć do żadnego z portów, których władze obawiały się "importu" zakażeń.

Carnival zamierza jednak w sierpniu br. wznowić rejsy do krajów Morza Karaibskiego z portów na Florydzie i w Teksasie. (PAP)