Aplisens nie zamierza modyfikować strategii w związku z pandemią



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Aplisens nie zamierza modyfikować ogłoszonej w marcu strategii w związku z pandemią koronawirusa, poinformował prezes Adam Żurawski.

"Na tę chwilę nie widzimy zagrożenia dla założonych przychodów w planowanej wysokości i EBITDA-y. Pewnie nie będziemy jej modyfikować" - powiedział Żurawski o strategii podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że wykonanie celów przychodowych na 2020 r. jest na dobrym poziomie i sięga od 18% do 23% w zależności od rynku po I kw. 2020 r.

"Zawsze I kw. jest najsłabszy, więc te procenty nie wyglądają źle. Gdyby to był normalny rok, to byśmy byli pewni, że te założenia wykonamy" - wskazał prezes.

Poinformował także, że nakłady inwestycyjne planowane były w br. na 7,2 mln zł i spółka "pewnie mniej więcej tyle wyda", głównie na inwestycje odtworzeniowe oraz mniejsze prace w ramach automatyzacji i optymalizacji produkcji. W I kw. wydatki inwestycyjne sięgnęły 1,5 mln zł.

"W II kwartale, już to widzimy w kwietniu i w maju podobnie, jest spadek zamówień o 15-20% ze wszystkich rynków. Spadki są różne w zależności od produktu; największe w automotive, branży ekologicznej, oczywiście górnictwo też ma większe spadki. Mocniej niż 20% ucierpiała też branża transportowa, gdzie sprzedajemy np. czujniki poziomu paliwa. Widzimy mniej dużych zamówień, które były zwykle o tej porze roku. Inwestycji jest mniej, drobnych prac odtworzeniowych więcej" - wymienił Żurawski.

"Mam nadzieję, że czerwiec powinien być już lepszy, ale to tylko widzimy na razie po zainteresowaniu klientów, mierzonym liczbą zapytań" - zakończył prezes.

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. wzrost EBITDA do około 32 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku, przy rocznej dynamice wzrostu przychodów w kolejnych latach wynoszącej: 1%, 8%, 10%.

Strategia zakłada też m.in. przeznaczenie na inwestycje 24 mln zł wobec 38 mln zł inwestycji zrealizowanych w ramach poprzedniej strategii (na lata 2017-2019). Inwestycje mają wynieść 7,2 mln zł w 2020 r., 10,4 mln zł w 2021 r. i 6,3 mln zł w 2022 r.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)