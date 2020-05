Unimot rozpoczął trading ropą naftową, dostarczy 1,2 mln baryłek surowca



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Unimot - niezależny importer paliw - rozpoczął realizację dostaw ropy naftowej na rynek Europy Środkowej, podała spółka. Pierwsza partia produktu pochodziła z Bliskiego Wschodu, druga jest właśnie sprowadzana z USA. Łączna wielkość realizowanych dostaw to 1,2 mln baryłek (ponad 160 tys. ton).

Dzięki doświadczeniu w imporcie produktów rafineryjnych na rynki europejskie, Unimot jest w stanie przeprowadzać także transakcje tradingowe, których przedmiotem jest ropa naftowa, zapewniła spółka.

"Jak zawsze, staramy się wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe. W związku z naszym wieloletniemu doświadczeniem oraz budowanym przez lata relacjom z partnerami biznesowymi, mamy obecnie możliwość efektywnie realizować trading kolejnym produktem, tworząc nowe źródło przychodów. Kierunek amerykański jest dla nas szczególnie interesujący, gdyż wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do krajów regionu Europy Środkowej" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Unimot prowadzi międzynarodowy trading paliwami płynnymi od maja 2018 r., kiedy to dokonał zakupu ok. 30 tys. ton benzyny, której odbiorcą był jeden z największych koncernów paliwowo-chemicznych.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)