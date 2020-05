Jak poinformował we wtorek płocki koncern, mikroinstalacja fotowoltaiczna została zamontowana na budynku sąsiadującym z głównym budynkiem spółki Orlen Projekt; to największa tego typu instalacja w Grupie Orlen.

"Orlen Projekt, spółka z Grupy Orlen, inwestuje w nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Na budynku w Płocku zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 50 kWp. Umożliwi ona Orlen Projekt zmniejszenie do 25 proc. w skali roku opłat za zużycie energii elektrycznej oraz istotne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery" - oznajmił PKN Orlen. Przypomniał, iż wcześniej płocki koncern, w ramach programu pilotażowego, zamontował panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 180 kWp, zbudowane z ogniw krzemowych mono i polikrystalicznych, na dachach i wiatach 11 wybranych stacji paliw w Polsce.

"Zgodnie ze strategią, zwiększamy zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną. Jako PKN Orlen poprzez swoje działania, jak choćby budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Bałtyku, konsekwentnie wpisujemy się w trend zielonej energetyki. W przeszłości zainwestowaliśmy w niskoemisyjne źródła gazowe, rozwijamy technologie produkcji wodoru, wierząc, że jest to paliwo przyszłości w transporcie" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Podkreślił jednocześnie, że instalacja fotowoltaiczna w Płocku, zasilająca Orlen Projekt, "wpisuje się w realizowany na wielu poziomach proces transformacji energetycznej".

"Przy projektowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej analizowaliśmy rozwiązania techniczne pod kątem uzyskania jak najwyższej efektywności. Przy doborze typu paneli fotowoltaicznych oraz kąta ich nachylenia pod uwagę została wzięta lokalizacja i konstrukcja budynku, a także stopień nasłonecznienia. Umożliwiło to zoptymalizowanie kosztów inwestycji i osiągnięcie korzystnego efektu pod względem zwrotu poniesionych nakładów" - podkreślił prezes Orlen Projekt Marcin Kasza.

Jak dodał, przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu pracowników Orlen Projekt, którzy byli jego pomysłodawcami.

PKN Orlen wyjaśnił, że instalacja fotowoltaiczna, która została zamontowana na budynku sąsiadującym z głównym budynkiem spółki Orlen Projekt, składa się z 175 paneli polikrystalicznych o mocy 285 W każdy, wyposażonych w optymalizery mocy, "które pozwalają zwiększyć do 25 proc. wytworzonej energii elektrycznej w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zacienienia".

"Tak zaprojektowana instalacja umożliwia wyprodukowanie w skali roku do 51 MWh energii elektrycznej" - zaznaczył płocki koncern. Dodał, że instalacja taka w ciągu roku pozwoliłaby naładować blisko 1300 samochodów elektrycznych albo pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 12 gospodarstw domowych.

Orlen Projekt z siedzibą w Płocku to spółka zależna PKN Orlen, która specjalizuj się w projektowaniu i budowie nowych oraz modernizacji obiektów rafineryjnych, petrochemicznych, a także w przedsięwzięciach związanych z ochroną środowiska i energetyką. (PAP)