Zgodnie ze sprawozdaniem, w 2019 roku LP osiągnęły przychody w wysokości 9,15 mld zł, przy kosztach wynoszących 8,71 mld zł. Wynik netto to 414,9 mln zł. Dla porównywania w 2018 roku przychody wyniosły 9,8 mld zł, a koszty 9,23 mld zł. W 2018 roku Lasy zarobiły "na czysto" 537,1 mln zł.

Z zysku za ub.r. Lasy Państwowe 395,5 mln zł przeznaczą na zasilenie kapitału własnego (w tym 150 mln zł na fundusz leśny), a 19,4 mln zł na cele użyteczne społecznie - darowizny np. dla ochotniczych straży pożarnych, szkół, instytucji kultury, organizacji społecznych.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny wyjaśnił, że na gorsze wyniki finansowe wpłynęła mniejsza sprzedaż drewna, która stanowi źródło blisko 90 proc. przychodów gospodarstwa. W 2019 roku Lasy Państwowe pozyskały 40,6 mln m sześc. drewna (o 2,7 mln m sześc. mniej niż w 2018 roku), a sprzedały 41 mln m sześc. (o 3,7 mln m sześc. mniej).

Konieczny wskazał, że ubiegły rok był ostatnim rokiem usuwania skutków tzw. huraganu stulecia z sierpnia 2017 roku, kiedy silny wiatr spustoszył lasy w kilkudziesięciu nadleśnictwach, od Wielkopolski po Pomorze Gdańskie, w jedną noc powalając i łamiąc nawet ok. 25 mln drzew. Główne prace związane ze sprzątaniem drewna leśnicy przeprowadzili w 2017 i 2018 roku; większość drewna poklęskowego sprzedano, stąd Lasy zanotowały wówczas wyższe niż zwykle przychody. Obecnie wracamy do poziomu pozyskania drewna, jaki planowany był ponad dwa lata temu, zanim wydarzył się ten kataklizm – wskazał Konieczny.

Na przychody w 2019 r. wpłynęła też ogromna podaż surowca poklęskowego z Niemiec, Austrii, Czech czy Słowacji, co wpływa na obniżenie cen drewna w całym regionie. Koszty Lasów Państwowych zmalały za to mniej niż przychody. Leśnicy wskazują, że w minionym roku rozpoczęły się na dużą skalę prace mające odbudować zniszczone przez żywioł Bory Tucholskie. W ciągu najbliższych czterech lat muszą posadzić tam ok. 220 mln drzew, co wymaga ogromnych wydatków.

"Odczuwamy też wzrost kosztów pracy, usług leśnych i robót budowlanych, zwiększają się też nasze obciążenia publicznoprawne" – poinformował Konieczny.

Lasy Państwowe w ub.r. na nasiennictwo i hodowlę lasu (produkcja sadzonek w szkółkach, odnowienia, zalesienia) wydały 823 mln zł, na ochronę lasów przed różnymi szkodami ponad 316 mln zł, a 105 mln zł - na ochronę przeciwpożarową.

W ubiegłym roku na usługi leśne, czyli prace takie jak ścinka drzew, ich przewóz w lesie, sadzenie nowych drzew itp., które leśnicy zlecają w przetargach wyspecjalizowanym firmom, Lasy Państwowe wydały 3 mld zł (ok. 34 proc. ich kosztów). Jak podkreślił dyrektor generalny LP, dzięki tym środkom prywatny rynek usług leśnych istnieje i rozwija się, dając pracę od 40 do 50 tys. osób na terenach wiejskich.

W 2019 r. Lasy z tytułu różnych obowiązkowych podatków, opłat i składek odprowadziły do budżetu państwa, samorządów i funduszy celowych łącznie ponad 2,33 mld zł. W tym była obowiązkowa wpłata z tytułu sprzedaży drewna, która za ub.r. wyniosła 159 mln zł. Taką dodatkową daninę, w wysokości 2 proc. przychodów ze sprzedaży drewna, przedsiębiorstwo musi uiszczać od 2016 roku.

Na budowę, remonty i modernizację dróg samorządowych gospodarstwo w 2019 r. przeznaczyło ok. 45 mln zł z funduszu leśnego i środków nadleśnictw. W latach 2016-2019 na tego rodzaju wsparcie dla samorządów LP wydały łącznie blisko 209 mln zł. Dofinansowały też parki narodowe kwotą 28 mln zł z funduszu leśnego.

Dyrektor generalny zapewnił, że przedsiębiorstwo ogranicza koszty i prowadzi „odpowiedzialną politykę finansową". Przypomniał, że odtworzony został fundusz stabilizacyjny - po konieczności wpłaty w latach 2014-2015 do budżetu dodatkowych 1,6 mld zł. Jest to rezerwa, która - jak wskazał - jest niezbędna, by LP mogły szybko reagować w razie poważnych klęsk żywiołowych w lasach, to one bowiem ponoszą koszty usuwania ich skutków i odtwarzania zniszczonych lasów.

Lasy Państwowe inwestują też w odnawialne źródła energii. W 2019 r. dzięki OZE zmniejszono zużycie energii w sumie o 37 tys. GJ - tyle, ile średnio zużywa ponad 4 tys. gospodarstw domowych. Wprowadzono też grupowy zakup energii dla większości jednostek organizacyjnych LP.

Lasy Państwowe zarządzają ok. 7,1 mln ha lasów, czyli 77 proc. wszystkich w Polsce. Zgodnie ze stanem na koniec 2019 roku, z tej powierzchni 1,25 mln ha było przynajmniej częściowo wyłączonych z pozyskania drewna, w tym 530 tys. ha całkowicie. Dla porównania wszystkie 23 polskie parki narodowe zajmują 317 tys. ha.

Lasy Państwowe zatrudniają ponad 26 tys. pracowników. (PAP)

autor: Michał Boroń