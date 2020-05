Wielton miał 6,37 mln zł straty netto, 17,7 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wielton odnotował 6,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 19,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,97 mln zł wobec 29,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,7 mln zł, wobec 42,1 mln zł rok wcześniej.

"Mniejsza sprzedaż oraz koszty stałe związane z przestojem zakładów produkcyjnych przełożyły się bezpośrednio na wskaźnik EBITDA oraz zysk netto. Nie bez znaczenia była tymczasowa deprecjacja rubla rosyjskiego na dzień bilansowy kończący pierwszy kwartał bieżącego roku. Na skalę spadku poszczególnych parametrów operacyjnych i finansowych miał również wpływ fakt, że porównujemy się do pierwszego kwartału ubiegłego roku, który był rekordowy pod względem zrealizowanych obrotów. Obecnie aktywnie korzystamy z dostępnych instrumentów tarcz antykryzysowych i podejmujemy niezbędne działania, które wzmacniają naszą płynność finansową" - powiedział wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Tomasz Śniatała, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 472,46 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 639,89 mln zł rok wcześniej.

Kontynuacja silnego trendu spadkowego na rynkach europejskich, dodatkowo spotęgowanego skutkami pandemii koronawirusa, mocno wpłynęła na przychody grupy. W raportowanym okresie skonsolidowana sprzedaż wolumenowa wyniosła 4 161 szt. (spadek o 27,8% r/r), przy 472,5 mln zł przychodach grupy, co stanowi spadek o 26,2% r/r, podano w komunikacie.

"W pierwszym kwartale mierzyliśmy się z dalszymi spadkami na kluczowych rynkach Grupy Wielton, które były kontynuacją trendu z końca ubiegłego roku. Dodatkowym czynnikiem, silnie wpływającym na nasze wyniki operacyjne, była pandemia COVID-19. W efekcie wprowadzone ograniczenia i malejący popyt znacząco wpłynęły na naszą sprzedaż wolumenową, a co za tym idzie na wyniki finansowe. Pomimo tego, wzmożone działania sprzedażowe zaowocowały utrzymaniem udziałów rynkowych praktycznie na wszystkich kluczowych rynkach. W połowie marca, podobnie, jak wiele innych zakładów produkcyjnych we Francji, wstrzymaliśmy produkcję w spółce Fruehauf. Pod koniec tego samego miesiąca produkcję wstrzymaliśmy w brytyjskiej spółce Lawrence David, a niecałe dwa tygodnie później w Wieltonie. Obecnie wszystkie nasze zakłady wznowiły działalność i stopniowo zwiększają swoje moce produkcyjne, realizując bieżące zamówienia" - powiedział prezes Mariusz Golec, również cytowany w komunikacie.

Należąca do Grupy Wielton spółka Fruehauf, będąca liderem francuskiego rynku, w pierwszym kwartale br. sprzedała 1 077 szt. pojazdów, co przełożyło się na wypracowanie 135,5 mln zł przychodów (spadek o 31% r/r). Tymczasowe wstrzymanie produkcji, trwające od 18 marca (wznowienie nastąpiło 27 kwietnia br.), istotnie wpłynęło na możliwości sprzedażowe spółki. Jednakże Fruehauf utrzymał pierwsze miejsce wśród producentów naczep z 18,7% udziałem w rynku, a także wypracował pozycję lidera sprzedaży naczep kurtynowych (ponad 31% udziału w rynku) oraz furgonów (prawie 49% udziału), zaznaczono.

Lawrence David zanotował wzrost udziałów rynkowych do poziomu 10,1% (8,6% w analogicznym okresie 2019 r.) i awansował na trzecią pozycję na rynku nowych rejestracji. Brytyjska spółka odnotowała 10% spadku r/r przychodów do 78,7 mln zł. Warty podkreślenia jest jednak fakt, że na znaczeniu zyskują zabudowy typu Last mile delivery. W obliczu spadku popytu spowodowanego pandemią w innych kategoriach produktowych, Grupa Wielton upatruje w tego typu małych furgonach jednego z koni pociągowych sprzedaży. Według wielu niezależnych źródeł, rekordową sprzedaż odnotowuje segment e-handel. Dynamicznie rosnący rynek dystrybucji paczek i przesyłek kurierskich skłania firmy do inwestycji we flotę nowych pojazdów, podkreślono.

Rynek odnotował aż 45% spadku r/r. Głównym powodem tak silnego zmniejszenia popytu był trwający od połowy ubiegłego roku trend spadkowy. Dodatkowo na sprzedaż negatywnie wpłynął efekt ograniczeń związanych z pandemią. Spółka Wielton wypracowała na polskim rynku 72,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 42% r/r) oraz 829 szt. sprzedaży wolumenowej. Dynamika spadku sprzedaży wolumenowej była mniejsza od spadku całego rynku i wyniosła 35,5% r/r. Wieluński producent zwiększył udział rynkowy o 1,5 pkt proc. do poziomu 16,1%, zachowując trzecią pozycję. Dodatkowo Wielton został wiceliderem sprzedaży platform i zabudów skrzyniowych (w tym kurtynowych) z 20% udziałem w rynku, podano również.

Zintensyfikowane działania informacyjne wśród klientów wsparły sprzedaż i zapobiegły wycofaniom zamówień. Dodatkowo w tych trudnych warunkach udało się pozyskać duże zlecenia na ponad 260 szt. produktów, wynika także z komunikatu.

"Działamy w okolicznościach niepewnych i trudnych do przewidzenia. Chciałbym potwierdzić, że najgorsze jest już za nami, jednak dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka lub skuteczna metoda leczenia koronawirusa, nie możemy dokładnie oszacować jak kształtować się będą rynki i popyt. Wielton, jako silna, zdywersyfikowana grupa, ma w swoim portfolio marki o ugruntowanej pozycji rynkowej z szeroką gamą produktów. Trendami pozytywnie wpływającymi na naszą sprzedaż będą rosnące rynki dystrybucji paczek i przesyłek kurierskich. To właśnie w e-handlu upatrujemy jednego z motorów napędzających popyt na nasze specjalistyczne produkty. Już teraz Lawrence David realizuje kontrakt dla jednego z największych sklepów internetowych na świecie. Ponadto, spółka realizuje zlecenia dla dużych klientów z sektora logistycznego i jednej z największych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii. Podobną sytuację obserwujemy w Polsce, gdzie Wielton pozyskał ostatnio kilka znaczących zleceń. Dzięki dywersyfikacji produktowej i rynkowej możemy szybko reagować na nowe trendy. Od kilku kwartałów utrzymuje się pozytywna tendencja sprzedaży w segmencie Agro. Dzięki temu Wielton Agro ma duży potencjał wzrostu. Wykorzystujemy pełny potencjał Grupy Wielton, co pozwala nam z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość" - podsumował prezes.

W pierwszym kwartale Wielton Agro sprzedał 300 szt. produktów (wzrost o 21% r/r), co pozwoliło wypracować 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 20% r/r). Niezwykle dynamicznie marka rozwija się na rodzimym rynku. W raportowanym okresie producent odnotował 68% wzrostu r/r rejestracji na polskim rynku. Przełożyło się to na 8,1% udziału w całym rynku Agro oraz umocnienie trzeciej pozycji. Niemal połowa produkcji była przeznaczona na eksport. Głównymi zagranicznymi odbiorcami produktów Wielton Agro były Niemcy (ponad 20% udział uw sprzedaży wolumenowej) oraz Czechy (ponad 10%), poinformowano również.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,14 mln zł wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)