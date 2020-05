CD Projekt mógłby rozważyć dual listing, ale w dalszej przyszłości



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - CD Projekt mógłby rozważyć dual listing w dalszej przyszłości, aby uzyskać dostęp do dodatkowego finansowania, poinformował prezes Adam Kiciński.

"Dual listing jest tematem, który moglibyśmy kiedyś rozważyć. Jesteśmy polską firmą z operacjami w kraju i jesteśmy zadowoleni z notowań na GPW. Moglibyśmy natomiast rozważyć dual listing w kontekście większego dostępu do finansowania, ale to potencjalnie odległa przyszłość. Nie ma takich projektów w bliskiej przyszłości" - powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)