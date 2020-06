Monnari chce mieć kilka-kilkanaście procent placówek franczyzowych



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Wśród działań podjętych przez Monnari Trade w związku z pandemią koronawirusa jest strategia budowy nowych kanałów dystrybucji, w tym budowa sieci franczyzowej. Na zasadzie franczyzy ma działać kilka-kilkanaście procent placówek, zlokalizowanych głównie w mniejszych miastach, poinformowali członkowie zarządu.

"Prowadzimy rozmowy w celu zwiększenia dostępności Monnari w sklepach ulokowanych nie tylko w centrach handlowych. Pracujemy nad rozbudowaniem sieci franczyzowej" - powiedział dyrektor ds. finansowych Miłosz Kolbuszewski podczas wideokonferencji.

Ze słów prezesa Mirosława Misztala wynika, że sklepy franczyzowe zostałyby uruchomione przede wszystkim w mniejszych miastach, oczywiście, z uwzględnieniem potencjału sprzedażowego marki, która "nie jest najtańszą".

"To będzie kilka-kilkanaście procent placówek. To nie będzie zmiana całkowita, a uzupełnienie, dywersyfikacja" - podkreślił prezes.

Monnari na koniec I kw. posiadało 170 salonów Monnari wobec 167 rok wcześniej i 31 salonów Femestage. Obecnie 169 ze 170 salonów Monnari jest czynnych.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)