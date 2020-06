Monnari intensywnie pracuje nad wnioskiem o wsparcie z tarczy finansowej



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Monnari Trade intensywnie pracuje nad wnioskiem o wsparcie z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformowali przedstawiciele spółki.

"Chcemy pozyskać środki z tarczy antykryzysowej prowadzonej przez PFR, przewidzianej dla dużych przedsiębiorców. Ponieważ miesiąc zajęło naszemu państwu uzyskanie notyfikacji UE, teraz można przystąpić do składania wniosków, by uzyskać preferencyjne formy wsparcia i będziemy w tym kierunku prowadzić intensywne działania" - powiedział dyrektor ds. finansowych Miłosz Kolbuszewski podczas wideokonferencji.

Do tej pory spółka uzyskała wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości ponad 3,7 mln zł na okres 3 miesięcy, po tym, jak w porozumieniu z pracownikami obniżyła czas pracy o 20%, dodał.

Przedstawiciele spółki ocenili też, że dzięki uruchomieniu gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) łatwiej będzie takim spółkom, jak Monnari uzyskiwać finansowanie z banków.

W obecnej sytuacji spółka koncentruje się m.in. na ograniczaniu kosztów zakupu towarów i kosztów funkcjonowania. "Ważny obszar to też negocjacje z centrami handlowymi" - dodał Kolbuszewski.

"Staramy się przekonać centra handlowe, by zwiększyć udział czynszu od obrotu [w czynszu ogółem]" - wyjaśnił prezes Mirosław Misztal.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)