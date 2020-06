Klabater ma umowę z Inverge Studios na wydanie gry 'Effie' na Xbox i Switch



Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Klabater podpisał pięcioletnią umowę z hiszpańskim Inverge Studios na wydanie gry "Effie", podała spółka. Firma przeniesie tytuł z PC i wyda grę na platformach Xbox oraz Switch.

"Podobnie jak w przypadku portingu i wydania gry 'Big Pharma', tak i teraz zaczynamy pracę ze sprawdzoną rynkowo grą, przenosząc ją na kolejne platformy. Jestem przekonany, że użytkownicy konsol Xbox i Switch chętnie sięgnął po ten dobry tytuł i zagrają w 'Effie' z przyjemnością. To także kontynuacja naszej strategii powiększania back katalogu wydawniczego na konsole, która jak do tej pory świetnie się sprawdza w połączeniu z dużymi premierami na PC" - ocenił członek zarządu Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)