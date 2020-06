Lotos Kolej ma licencję na przewozy w Niemczech przedłużoną do 2024 r.



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Niemiecki Federalny Urząd Kolejowy - Eisenbahn-Bundesamt - wydał nowy certyfikat bezpieczeństwa dla Lotos Kolej - spółki zależnej Grupy Lotos. Na mocy dokumentu spółka może prowadzić działalność przewozową na terenie Niemiec do 2024 r., podała grupa.

"Lotos Kolej to jedna z 4 polskich spółek, które na mocy certyfikatu wydanego przez Eisenbahn-Bundesamt mogą prowadzić działalność w tym kraju" - czytamy w komunikacie.

Lotos Kolej samodzielne przewozy w Niemczech realizuje od 2015 r. W 2019 r. na terenie tego kraju uruchomiła niemal 500 ładownych pociągów, którymi łącznie przewieziono ponad 550 tys. ton towarów, natomiast praca przewozowa wyniosła 272 mln ntkm.

"Mamy stałych klientów, z którymi współpracujemy za naszą zachodnią granicą i aktywnie poszukujemy nowych partnerów. Obecność Lotos Kolej na niemieckim rynku znacznie poszerza ofertę spółki, a poprzez możliwości przewozowe możemy w krótkim czasie przewieźć produkty zarówno Grupy Lotos, jak i klientów zewnętrznych eksportujących swoje towary na rynki zagraniczne. W Niemczech wozimy przede wszystkim paliwa - diesel, FAME, a także gaz, węgiel i kontenery" - powiedział prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk, cytowany w komunikacie.

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa pozwala spółce złożyć kompleksową ofertę klientom na przewozy w ruchu transgranicznym bez konieczności zlecania pracy innym przewoźnikom na terenie Niemiec. Spółka własnymi zasobami może obsługiwać pociągi międzynarodowe na bardzo odległych relacjach, czego przykładem jest ostatnio uruchomiony przez Lotos Kolej pociąg z Małaszewicz do Mannheim, przez Hamburg i z powrotem do Małaszewicz, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

