"Oznacza to, że otwarta została droga do restrukturyzacji zakładu, a ty samym uratowania miejsc pracy na terenie huty" - poinformował we wtorek katowicki Węglokoks, który w ostatnim czasie wynegocjował z bankiem treść porozumienia, a w ub. tygodniu przedstawił je do akceptacji zarządowi rudzkiej huty.

"Dzisiaj zarząd zadłużonej Huty Pokój potwierdził ustalenia wierzycieli, więc można już podpisać porozumienie, które otworzy drogę do przekazania w ramach spłaty części długu części produkcyjnej huty do Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz umożliwi proces przyszłych inwestycji w oddłużonej hucie" - wyjaśnił rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz.

Także we wtorek wierzyciele oraz zarząd huty potwierdzili, że "nie będzie żadnych problemów z bieżącą działalnością produkcyjną i wypłatą wynagrodzeń w zakładach huty".

Przed tygodniem działające w Hucie Pokój związki zawodowe: Sierpień 80 i Solidarność rozpoczęły akcję protestacyjną, domagając się podjęcia pilnych i zdecydowanych działań zmierzających do ratowania zakładu.

Związkowcy, którzy do złożenia wizyty w hucie zaprosili premiera Mateusza Morawieckiego, uważają, że proces przejęcia majątku produkcyjnego Huty Pokój przez Węglokoks - będący ustaloną wcześniej ścieżką działań naprawczych - jest nieskuteczny, przeciągał się i nie przyniósł dotąd rezultatów.

Zaprzeczyli temu przedstawiciele Węglokoksu, przypominając m.in., iż w ostatnim czasie, po trzech miesiącach negocjacji, ustalono warunki porozumienia między bankiem PKO BP a Węglokoksem w sprawie niespłaconego przez hutę 52-milionowego kredytu. Dzięki temu możliwe będzie finalizacja przejęcia produkcyjnego majątku huty przez Węglokoks.

"Pracowników Huty Pokój, których miejsca pracy oraz wynagrodzenia nie były i nie są zagrożone, zapewniamy o tym, że planowane przejęcie Huty Pokój Profile przez Węglokoks SA w ramach restrukturyzacji jest procesem zaplanowanym i realizowanym. Planowany jest również przyszły inwestycyjny rozwój spółek Huty Pokój, tj. Huty Pokój Profile oraz Huty Pokój Konstrukcje w ramach grupy kapitałowej Węglokoks SA. Wynagrodzenia były, są i będą wypłacane, a produkcja i sprzedaż produktów oferowanych przez spółki huty zależy od waszego zaangażowania" - zapewnił w ub. tygodniu zarząd Węglokoksu.

Węglokoks zapewnia, że dysponuje środkami potrzebnymi do sfinansowania programu inwestycyjnego w Hucie Pokój Profile już po przejęciu spółki. Konieczne jest zmodernizowanie linii produkcyjnych, z których najmłodsze mają ponad 20 lat. Na początku ub. roku huta straciła zdolność działania operacyjnego i regulowania zobowiązań wobec dostawców. Skumulowana strata netto Huty Pokój w latach 2018-2019 wyniosła 92 mln zł, przy przychodach rocznych w ub. roku rzędu 300 mln zł.

Na mocy ubiegłorocznego porozumienia ustalono, że przejęcie części produkcyjnych aktywów Huty Pokój przez Węglokoks miało nastąpić najdalej w pierwszych miesiącach tego roku, jednak termin ten nie został dotrzymany. Do czasu sfinalizowania operacji przejęcia majątku, Węglokoks zagwarantował dostawy wsadu do huty i utrzymanie produkcji. Kontrakty są realizowane, dzięki czemu są pieniądze na wypłaty pensji.

Grupa Huty Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zatrudnia blisko 800 pracowników, a wiele innych osób pracuje w firmach kooperujących.(PAP)

autor: Marek Błoński