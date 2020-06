Morawiecki: Planujemy polsko-litewskie inwestycje energetyczne i drogowe



Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Polska wspólnie z Litwą planuje inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie energetyki oraz inwestycje drogowe, w tym via Baltica i drogi S61, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

"Wspólnie z premierem #Skwernelis_S planujemy inwestycje infrastrukturalne w obszarze energetyki, ale też Via Baltica, drogę S61 i inne drogi dochodzące do S61, które będą wzmacniać potencjał polsko-litewskiej współpracy gospodarczej i kulturalnej" – powiedział Morawiecki cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze, po spotkaniu z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem w Budzisku.

Zaznaczył, że Polska ma podobne do Litwy podejście do spraw energetycznych i nie tylko rozumie obawy Litwy dotyczące elektrowni w Ostrowcu (budowanej przez rosyjski Rosatom na Białorusi, 50 km od Wilna), ale też wspiera Litwę na forum europejskim. Jednocześnie podkreślił też, że Polska i Litwa opowiadają się "za jak najbliższą gospodarczą i polityczną współpracą z Białorusią".

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Trasa Via Baltica na terenie Polski ma biec drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku. Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1 tys. km. Na terenie Polski długość trasy docelowo ma wynieść 344 km , a na terenie Litwy - 268 km.

(ISBnews)