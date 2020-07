"Miło nam poinformować, że nasz popularny tytuł 'The Wizards - Dark Times' już niebawem będzie dostępny na jednej z najpopularniejszych platform dedykowanych wirtualnej rzeczywistości - Oculus Quest. Premierę gry planujemy na I kw. 2021 r. Akceptacja naszego tytułu przez Questa to bardzo pozytywna wiadomość. Proces wejścia gry na tę platformę nie jest tak oczywisty, jak w przypadku umieszczenia gry w sklepie Steam. Oculus dokładnie weryfikuje projekt, zatwierdza jego pitch, a sama gra musi wykazywać się wysoką jakością i ciekawym pomysłem. Tym bardziej cieszy nas fakt, że 'The Wizards - Dark Times' została oceniona bardzo pozytywnie" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.



Oculus Quest zadebiutowały w 2019 r. To pierwsze mobilne gogle, które zdobyły wśród graczy VR dużą popularność. Właścicielem Oculusa jest marka Facebook.



"The Wizards Dark Times' to tytuł z popularnej serii Carbon Studio - The Wizards. Przygodowa gra akcji VR umożliwia graczom rzucanie zaklęć w świecie fantasy. To także kampania fabularna z podróżą w czasie, epickimi bitwami i bogatą historią. Koszt produkcji wynosił niespełna 0,5 mln zł. Gra od początku cieszy się dużym zainteresowaniem graczy i osiąga pozytywny feedback od mediów z USA, krajów Europy, a także Ameryki Południowej. Tytuł zadebiutował na rynku w czerwcu br. m.in. w wersji na platformie Rift, gdzie u około 60% użytkowników, cieszy się najwyższą oceną wynoszącą 5/5 gwiazdek" - czytamy dalej.



Carbon Studio obecnie skupia się na rozwoju studia i intensyfikacji prac projektowych.



"Ostatnie miesiące przyniosły nam wiele kluczowych, ale i pozytywnych decyzji. Począwszy od wzmożenia prac na grą osadzoną w uniwersum 'Warhammer: Age of Sigmar', po niedawno ogłoszoną decyzję o przeniesieniu akcji Carbon Studio z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Wkrótce podamy więcej informacji w tych tematach" - powiedziała członek zarządu Carbon Studio Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.



Spółka na początku tego roku utworzyła również Iron VR, spółkę której specjalizacją jest produkcja gier VR o niższych budżetach.



"Tydzień temu zawarliśmy list intencyjny z Movie Games na przeniesienie ich kilku tytułów do wersji VR-owej. Niebawem powinniśmy już móc ogłosić o jakich konkretnie tytułach jest mowa. Nie możemy się już doczekać" - dodała Koszuta.



Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.



