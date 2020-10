"Szacujemy, że dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex to nieco ponad 30 mln zł i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów budowlanych. Od kilku tygodni obserwujemy jednak przyrost liczby zakażonych pracowników grupy co wpływa na destabilizację prac i generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby nowych przypadków. Niemniej jednak, w perspektywie kolejnych kwartałów, liczymy na stabilizację biznesu, co przy aktualnej strukturze i jakości portfela zamówień pozwala z optymizmem patrzeć na rentowność segmentu budowlanego" - czytamy w komentarzu do wyników za III kw.



"Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy" - dodano.



Według Budimeksu, wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest

ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych. Co więcej, w ostatnich miesiącach spółka obserwuje bardziej agresywne zachowania konkurencji.



"Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych, kosztorysów nawet o 20-30% i są istotnie niższe niż budżet inwestorski" - czytamy dalej.



Budimex deklaruje także, że chce rozwijać działalność w segmencie usługowym, zwłaszcza w obszarze utylizacji i zagospodarowania odpadów. Podał, że analizuje kilka projektów akwizycyjnych średniej wielkości, ale nie wyklucza również większych inwestycji.



Sprzedaż Budimeksu po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła poziom 6,17 mld zł i była wyższa rok do roku o 15%, odnotowując wzrosty w każdym z segmentów. Rentowność zysku brutto grupy wyniosła 5,7% w porównaniu do 4% w okresie trzech kwartałów 2019 r. Rentowność zysku brutto w części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 r.



Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 7% osiągając dynamikę nieco lepszą niż rynek. Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 3,5% w porównaniu do 2,7% w analogicznym okresie 2019 r., podano także.



W raporcie za III kw. Budimex podał, że portfel zamówień grupy na dzień 30 września 2020 roku wynosił 12 867,57 mln zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - wrzesień 2020 roku to 7 018,75 mln zł.



"Kontrakty pozyskane w obszarze infrastruktury to w większości (3,1 mld zł) projekty typu 'projektuj i buduj', co pozwala na odpowiednie zaplanowanie prac i efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych w perspektywie 2-3 lat. Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń, a współpraca z zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie" - dodano w komentarzu.



Spółka podała też, że sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 431 mln zł i była o 20% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk brutto segmentu wyniósł 51 mln zł, a rentowność osiągnęła poziom 11,7%.



Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z 61 na 25 miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce, zaznaczono.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



