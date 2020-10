"Projekt FiberCo jest dla nas dużym wyzwaniem, dlatego chcemy najpierw popracować nad projektem światłowodowym, który i tak ma horyzont długookresowy, ponieważ liczymy na zamknięcie transakcji gdzież w I połowie przyszłego roku" - powiedział Kunicki podczas konferencji dla inwestorów.



Wcześniej spółka poinformowała, że projekt FiberCo przebiega zgodnie z planem i jest na wczesnym etapie, w którym firma rozesłała memoranda inwestorskie, a oczekiwane zakończenie procesu ma nastąpić właśnie w 2021 r.



Kunicki wyjaśnił także że projekt FiberCo ma pozwolić Orange zachować środki i możliwości inwestycyjne na technologię 5G.



"Ponadto, mamy potencjał monetyzacji tego projektu, ponieważ uważamy, że wartość tej infrastruktury może być znacząca i może przynieść korzyści nam i innym interesariuszom" - dodał członek zarządu.



Według niego, Orange chciałby budowę nowej infrastruktury rozpocząć raczej w regionach o średnim i niskim stopniu konkurencyjności.



"Celem jest zwiększenie zarówno naszych możliwości po stronie detalu, jak i klientów hurtowych. Uważamy, że w tym kontekście dobrym posunięciem będzie wykorzystanie FiberCo do finansowania budowy tej infrastruktury - zapisanie tego finansowania w bilansie FiberCo, a nie na naszym własnym" - podsumował Kunicki.



W sierpniu br. Orange Polska poinformował, że rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo).



Jak wówczas informowano, główne parametry tych opcji obejmują m.in. stworzenie wehikułu o roboczej nazwie FiberCo w celu budowy sieci dostępowej FTTH do około 1,7 mln gospodarstw domowych w Polsce skoncentrowanej głównie w obszarach bez istniejącej infrastruktury szybkiego internetu, wniesienie przez Orange Polska do FiberCo łączy obejmujących około 0,6 mln gospodarstw domowych będących obecnie w zasięgu sieci FTTH (zakłada się, że obejmowałyby one dostępem hurtowym około 0,15 mln klientów). FiberCo działałaby jako sieć otwarta dla Orange Polska oraz innych operatorów, zaś Orange Polska operowałby jako główny partner dla FiberCo w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz dostarczania usług. Przewidziano wówczas również sprzedaż inwestorowi przez Orange Polska współkontrolującego udziału w FiberCo.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)