"Z dniem 29 października 2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu złożył pan Adam Bugaj, podając jako powód przyczyny osobiste. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji w zarządzie, pan Adam Bugaj nadal będzie wspierał w spółce rozwój biznesu dywizji FinTech" - czytamy w komunikacie.



Nowo powołany członek zarządu - Marcin Dąbrowski - dołączył do zespołu Ailleron w obszarze FinTech w marcu bieżącego roku.



"W związku z powyższym, od momentu dokonanych zmian, zarząd Ailleron działał będzie w następującym składzie:



- Rafał Styczeń - prezes zarządu



- Grzegorz Młynarczyk - wiceprezes zarządu



- Marcin Dąbrowski - członek zarządu



- Piotr Skrabski - członek zarządu



- Tomasz Król - członek zarządu" - czytamy także.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.



(ISBnews)