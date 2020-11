Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - KGHM Polska Miedź planuje oddać do użytku farmę fotowoltaiczną w Legnicy o mocy 3 MW na przełomie listopada i grudnia br. Spółka przygotowuje się do zakupu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i do końca roku przedstawia szczegóły transakcji, poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Chludziński.

"Plany KGHM na przyszły rok, są determinowane naszym podejściem strategicznym, które konsekwentnie wdrażamy. Czyli elastyczność na rynkach, efektywność kosztowa, efektywność procesowa, zielona energia. W każdym z tych obszarów będziemy starać się zachowywać w taki sposób, żeby zwiększać wartość firmy, ale zwiększać również jej zdolność do korzystania z szans rynkowych" - powiedział Chludziński w rozmowie z ISBnews.TV.

"Jeśli chodzi o zieloną energię, to na przełomie listopada i grudnia oddamy pierwszy projekt fotowoltaiczny w Legnicy o mocy 3 MW. Następne projekty już są procedowane, jeśli chodzi o pozwolenia formalno-prawne. I w następnym roku będziemy te projekty oddawać" - dodał.

Chludziński wyjaśnił, że są to własne projekty spółki, ale przy kolejnych nie wyklucza współpracy joint-venture z innymi podmiotami, tak aby pozyskana z nich zielona energia mogła być wykorzystywana przez kopalnie i huty KGHM. "Chodzi o zapewnienie coraz większego wolumenu energii - to jest dla nas priorytet" - dodał.

"To, co możemy jeszcze ewentualnie rozważać - i do tego się przygotowujemy - to zakup projektów energetycznych, czyli tych, które są związane z OZE. I tutaj niebawem pokażemy światu to, co nas interesuje i ten tunel taki formalno-prawny. Na takie projekty będziemy zbierać oferty z rynku. To jest kwestia - powiedzmy - nie miesięcy, a raczej dni. Do końca roku, jak najbardziej" - wyjaśnił.

W rozmowie z ISBnews.TV prezes KGHM podtrzymał plan oddania do użytku w ciągu 24 miesięcy elektrowni fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW, co w skali roku pozwoli uniknąć ponad 8 tys. ton emisji CO2 i innych związków azotów, siarki oraz pyłów.

"Tak jak wspominałem, pierwszy taki projekt oddajemy w listopadzie. Poza tym sporo zależy od warunków formalno-prawnych. To nie jest łatwa ścieżka, bo wymaga zgód środowiskowych, zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli te wszystkie terminy nie zostaną zakłócone przez COVID-19, czy jakieś inne czynniki nieprzewidziane, to jesteśmy w stanie dotrzymać tego zobowiązania" - powiedział Chludziński.

Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, połowę zapotrzebowania na energię KGHM Polska Miedź pokryje z własnych źródeł, w tym z OZE. Oprócz inwestycji KGHM Zanam KGHM prowadzi jeszcze dwa projekty fotowoltaiczne: na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny oraz przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews/ISBnews.TV)