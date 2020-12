"Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni jeśli chodzi o całościowy wynik mijającego roku. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszymi usługami, gdyż oferujemy rozwiązania dobrze wpisujące się w transformację cyfrową. Nasi kontrahenci, którzy wcześniej rozważali zwiększenie inwestycji w tym obszarze, w momencie, gdy koronawirus uniemożliwił im dotarcie do klientów poprzez sieć oddziałów stacjonarnych, postawili mocniej na rozwój kanałów on-line. Obszary, w których my działamy powinny rosnąć w okolicy 8-9% r/r. My chcemy rosnąć szybciej niż rynek, dlatego również sukcesywnie powiększamy nasz zespół" - powiedział Król, cytowany w komunikacie.



Zaznaczył, że historycznie w IV kw. spółka zwykle realizowała ok. 30-40% rocznych obrotów i w tym roku powinno być podobnie.



"Jest to już norma w firmach IT, że w ostatnich trzech miesiącach roku kalendarzowego klienci rewidują budżety i wydatki oraz rozpoczynają nowe projekty" - powiedział.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,14 mln zł w porównaniu z 95,87 mln zł rok wcześniej.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.



