Będzie to 3-piętrowy budynek wielorodzinny z dziedzińcem i garażem podziemnym, gdzie znajdzie się 55 mieszkań o powierzchni od 40 do 80 m2. Budowa rozpocznie się na początku 2021 roku, a planowany termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2022, podano.



"Chcemy być obecni w różnych częściach Wrocławia. Od momentu debiutu na Jagodnie dynamicznie rozwijamy działalność w tym mieście i nie zamierzamy zwalniać tempa. Już teraz oferujemy setki mieszkań. Powiększamy bank ziemi i konsekwentnie wzbogacamy ofertę, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zaprojektowaliśmy funkcjonalne mieszkania, które spełnią oczekiwania zarówno singli, par, jak i rodzin. Na start przygotowaliśmy oferty specjalne" - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Warszawie i Wrocławiu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



Inwestycję prowadzi Robyg WPB - marka powstała w ubiegłym roku dzięki przyłączeniu do Grupy Robyg Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Grupa Robyg przejęła od WPB cztery projekty mieszkaniowe: Uroczysko na Sołtysowicach, Wojszyckie Alejki na Wojszycach, Willę nad Potokiem na Muchoborze Wielkim i Osadę Leśna Przystań na Osobowicach.



Obecnie Grupa Robyg w budowie ma 6500 mieszkań. W ofercie jest obecnie 1700 mieszkań, a bank ziemi daje perspektywy na realizację ponad 17 000 lokali, podano także.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)