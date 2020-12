PGE Energia Ciepła, posiadała dotychczas 50,98% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgierzu, 18 grudnia br. w wyniku przeprowadzonej transakcji stała się 100-proc. udziałowcem PEC Zgierz, podano w komunikacie.



"Dzisiejsza transakcja jest kolejnym krokiem wypełniającym założenia Strategii Ciepłownictwa. Jako lider Segmentu Ciepłownictwo, PGE Energia Ciepła planuje zwiększenie potencjału ciepłowniczego poprzez wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi w lokalizacjach, w których ma swoje aktywa. Jestem przekonany, że podpisanie dzisiejszej umowy to początek pozytywnych zmian i wymiernych korzyści, zarówno dla miasta Zgierz, jak i naszej spółki" - powiedział p. o. prezesa PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak, cytowany w komunikacie.



Zwiększenie udziału ma pozwolić na inwestowanie w aktywa związane z projektem przejścia źródła wytwórczego w PGE Energia Ciepła w Zgierzu na paliwo gazowe, a tym samym na jego sprawną i kompleksową realizację.



"Transakcja [...] przyczyni się do uruchomienia procesu inwestycyjnego, polegającego na rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej, co przełoży się na dbałość o poprawność kalkulacji cen, a także równoważenie interesów odbiorców i dystrybutora oraz wytwórcy ciepła. Możliwa będzie również zmiana warunków umowy dzierżawy sieci, a co za tym idzie - lepsze dopasowanie mechanizmu cenowego do warunków rynkowych" - czytamy dalej.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)