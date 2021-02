"Stabilnymi wynikami zamykamy 2020 rok. Od stycznia do grudnia wypracowaliśmy przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,7 mln zł. EBITDA wyniosła prawie 1,4 mln zł. W samym czwartym kwartale osiągnęliśmy przychody netto ze sprzedaży na poziomie 0,65 mln zł. Tym samym ich wartość wzrosła o ponad 34% w porównaniu r/r. To zasługa rosnącej popularności bezprzewodowych gogli VR i coraz niższej ceny urządzeń" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

"Jednocześnie zwiększająca się baza użytkowników VR spowodowała wzrost sprzedaży naszej najnowszej części z serii gier 'The Wizards' - 'The Wizards - Dark Times'. Tytuł swoją premierę miał w czerwcu ub. roku i już w krótkim czasie osiągnął duże zainteresowanie odbiorców, co przełożyło się na wysoką sprzedaż gry" - dodał prezes.

W minionym kwartale spółka ruszyła z adaptacją "The Wizards - Dark Times" także do wersji kompatybilnej z Oculus Quest 2 i liczy na to, że przełoży się to na dalszy wzrost wyniku sprzedażowego tytułu, wskazał także Szaflik.

Reklama

Czwarty kwartał ub. roku dla Carbon Studio był okresem przede wszystkim wytężonej pracy nad tytułem osadzonym w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar", którego projekt oficjalnie został zaprezentowany 29 października pod tytułem "Tempestfall". Docelowo gra będzie dostępna na wszystkich popularnych platformach VR: PC VR, Oculus Quest oraz Oculus Quest 2. Projekt wydany zostanie w kilku językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim i uproszczonym chińskim, podkreślono w materiale.

"Wspólnie z właścicielem marki, który jest jednocześnie globalnym wydawcą gier bitewnych i twórcą miniaturek fantasy, przygotowaliśmy dla graczy nową przygodę w pełnym niebezpieczeństw wirtualnym świecie. Nasze autorskie gry z gatunku fantasy cieszą się dużą popularnością. Dotychczasowe opinie graczy oraz obecny kształt projektu pozwala nam sądzić, że tytuł zostanie jeszcze lepiej odebrany niż nasza seria gier 'The Wizards' i tym samym pozwoli nam osiągnąć dalszą dynamikę wzrostu w kolejnych kwartałach" - skomentował prezes.

"Do końca tego roku Carbon Studio planuje przeniesienie akcji z NewConnect na rynek główny GPW. Plany debiutu - na małej giełdzie - ma również Iron VR, spółka zależna studia. Specjalizacją Iron VR jest produkcja mniejszych gier VR niż w spółce matce. Aktualnie firma pracuje nad dwoma tytułami: autorską grą z elementami pułapek i łamigłówek - 'Holy Chick! an Escape Room Game' oraz projektem 'Lust for Darkness' realizowanym przy współpracy studia Movie Games - notowanego na New Connect producenta gier i jednocześnie jednego z akcjonariuszy Iron VR" - czytamy dalej w komunikacie.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar". Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)