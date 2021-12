Reklama

"Co ważne, grupa w minionym roku zwiększyła swoją kontraktację, poszerzając również istniejącą bazę kliencką. Działania te przełożyły się na wzrost backlogu do kwoty 213 mln zł ( vs 195 mln zł rok wcześniej, tj. ok 9 % wzrostu rok do roku). Na dzień publikacji niniejszego raportu wartość backlogu na rok obrotowy 2021/2022 wynosi 149 mln zł, co stanowi ok. 73% przychodu wypracowanego w roku obrotowym 2020/2021" - czytamy w komentarzu do wyników r.obr. 2020/2021.

"Mimo, że bardzo restrykcyjnie podchodzimy do marżowości i miksu sprzedaży, udało nam się zwiększyć poziom kontraktacji o 21% w porównaniu do ubiegłego roku. Oczekujemy, że nasz backlog będzie dalej rósł głównie w obszarze sprzedaży produktów i usług własnych i przełoży się wymiernie na przyszłoroczne przychody" - dodał wiceprezes Mariusz Jurak, cytowany w komunikacie prasowym.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)