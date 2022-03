"Jeśli popatrzeć na wyniki spółek Skarbu Państwa, to one w tym roku są rekordowe. I mówimy tutaj o wynikach w czasach niezwykle trudnych, bo idziemy w ostatnim czasie - można powiedzieć - od kryzysu do kryzysu" - powiedział Sasin na konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym grupy PZU za 2021 rok.

Jak tłumaczył, chodzi o kryzys wywołany pandemią koronawirusa, potem "poważny kryzys energetyczny związany ze wzrostem cen surowców energetycznych, wreszcie w tej chwili okres wojny na Ukrainie i wszystkich konsekwencji również dla gospodarki". "Spółki Skarbu Państwa radzą sobie w tym niezwykłym okresie bardzo dobrze" - ocenił Sasin.

W ocenie szefa MAP wynik PZU jest imponujący. "To najwyższy wynik od 12 lat. Ten zysk na poziomie ponad 3 mld 300 mln zł to jest (...) coś, co przerasta oczekiwania, zarówno zarządu spółki, jak i ministra aktywów państwowych, który tę spółkę (...) nadzoruje" - wskazał. "Po ogłoszeniu wyników mogę powiedzieć, że PZU plasuje się na pozycji najbardziej rentownego ubezpieczyciela w Europie" - powiedział.

Zdaniem Sasina biorąc pod uwagę największe spółki Skarbu Państwa, które już ogłosiły swoje wyniki, "to możemy powiedzieć o zdecydowanym powodzeniu państwowego biznesu". Jak dodał, przychody wszystkich 10 spółek Skarbu Państwa, tych największych, które dotychczas ogłosiły swoje wyniki finansowe, "poprawiły się rok do roku". W tym kontekście wskazał m.in. wyniki GPW, Orlenu, Lotosu.

PZU poinformowało w czwartek, że w 2021 r. zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej grupy PZU wyniósł 3 336 mln zł wobec 1 912 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 74,5 proc. PZU podało, że to najwyższy wynik grupy od 12 lat. Zwrot na kapitale w ubiegłym roku był na poziomie 18,6 proc. - 1,2 p.p. powyżej celu strategicznego i 7,7 p.p. powyżej poziomu z roku 2020.

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) - spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma 34,19 proc. akcji.