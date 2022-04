Reklama

"Zarząd Seco/Warwick [...] podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto spółki za rok 2021 w kwocie 8 324 846,47 zł w następujący sposób:

a) część zysku netto w kwocie 2 548 909,5 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji [...]. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,3 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 15 czerwca 2022 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 29 czerwca 2022 roku.

b) część zysku netto w kwocie 5 775 936,97 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu i zawnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą, zakończono.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463 mln zł w 2021 r.

