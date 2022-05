Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,59 mln zł wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,28 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 12,83 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2022 roku był bardzo trudny dla całej branży spożywczej. Ogromna inflacja wpływa istotnie na ceny wszystkich surowców i koszty produkcji, a przełożenie tych zmian na ceny w sieciach handlowych jest długotrwałe. Sytuację pogarsza wojna na Ukrainie oraz konieczność zmian w łańcuchu dostaw. Wszystko to sprawiło, że utrzymanie marży było bardzo trudne - pomimo to zwiększyliśmy naszą sprzedaż rok do roku aż o 26,9%" - powiedział prezes Excellence Dariusz Polinceusz, cytowany w komunikacie.

"Podjęliśmy także wiele działań, mających na celu wsparcie Ukrainy i jej obywateli - zarówno w kontekście ofert pracy i zamieszkania tu w Polsce, jak też dostaw spożywczych i medycznych na Ukrainę. Na szczęście nie prowadziliśmy i nie prowadzimy w Rosji ani działalności, ani eksportu naszych produktów - więc nie mamy wpływu takich zdarzeń na wyniki finansowe" - dodał prezes.

Z danych Nielsena za 2021 rok, cytowanych w komunikacie, wynika, że udział ilościowy sprzedawanych produktów spółki Excellence jest na poziomie 31%, co stanowi 13 mln litrów syropów sprzedawanych rocznie. Tym samym Excellence jest drugim graczem w Polsce, gdzie lider rynku produkuje ponad 20 mln litrów syropów rocznie, przy wielkości rynku 42 mln litrów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 0,03 mln zł wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,78 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)